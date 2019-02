Nach dem Lastwagen-Unfall auf der B 114 wird die Forderung nach einem Lkw-Fahrverbot über den Triebener Tauern wieder laut. Bürgermeister: "Man verliert den Glauben an die Politik."

Der polnische Lkw war ohne Schneeketten unterwegs © Freiwillige Feuerwehr Trieben

"Genau davor warne ich seit Jahren. Ich habe meinen Augen nicht getraut.“ Schulbusfahrer Georg Kandler wurde am Montag Zeuge des Lkw-Unfalls auf der B 114. Wie berichtet versuchte ein polnischer Fahrer, von Trieben aus bei tiefwinterlichen Verhältnissen via Hohentauern ins Murtal zu fahren. „Schon zu Mittag bin ich dem Lkw begegnet, da wurde er gerade von der Polizei zurück nach Trieben eskortiert. Kaum waren die Beamten weg, ist er erneut losgefahren.“ Genau an einer der gefährlichsten Stellen der steilen Strecke geriet der mit Autos beladene Lastwagen ins Schleudern. Kandler schätzt, dass der Lkw ohne Schneeketten bis zu 700 Meter weit auf der Gegenfahrbahn entlang rutschte, ehe er gegen eine Betonwand krachte. „Jetzt stellen Sie sich vor, da komme ich gerade mit meinem Schulbus entgegen ..."

