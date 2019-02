Seit mehr als zehn Jahren gibt es in Liezen eine Slotcar-Strecke. Sie ist mit 65 Metern Länge die größte ihrer Art in ganz Österreich.

Slotcar-Rennen in Liezen

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Hochkonzentriert unterwegs © KK

Geschmeidig wird der McLaren um die 130-Grad-Kurve gelenkt. Bei Höchsttempo gerade noch richtig gebremst, kann das Auto gleich wieder voll beschleunigen. Es ist so, als würde eine Rennwagen-Weltmeisterschaft im Gange sein, einzig das Geräusch von Verbrennungsmotoren fehlt. Stattdessen ist ein leichtes Surren zu hören, wenn die Läufe beim Slotcar-Firmen-Cup in Liezen in Szene gehen.

Slotcar in Liezen: Im Rennfieber

Slotcar in Liezen +

Slotcar in Liezen 2 +