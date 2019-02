Kleine Zeitung +

Seilbergung per Hubschrauber Massiver Steinschlag am Berg - Tourengeher verletzt

Am Sonntagvormittag ist es im Bereich Wandaubauernkar in Hieflau (Gemeinde Landl) zu einem Felssturz gekommen. Ein verletzter Tourengeher (35) musste per Seilbergung vom Berg geholt werden.