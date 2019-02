Sie hatten einen Mann beobachtet, wie er in eine Tankstelle in Haus im Ennstal einbrechen wollte. Dann verfolgten sie den Flüchtenden und hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Vier der acht Pistenarbeiter, die in der Nacht zum Samstag den Einbrecher stellten: Hubert Schwab, Daniel Stiegler, Engelbert Kieler und Fritz Knauss © Planai

Damit hatte der Mann wohl nicht gerechnet: Ein 32-jähriger Wiener zwängte am Samstag gegen 2.10 Uhr eine Schiebetür zum Verkaufsraum einer Tankstelle in Haus im Ennstal auf - dabei beobachteten ihn allerdings acht Pistenarbeiter der Planai (Matthias Berger, Engelbert Kieler, Fritz Knauss, Michael Mielacher, Manfred Schmied, Hubert Schwab, Roland Spieß und Daniel Stiegler), die auf dem Heimweg waren. Sie sprachen ihn an - als er die Flucht ergriff, verfolgten sie ihn. Dabei stürzte der verhinderte Einbrecher über eine ein Meter hohe Schneekante auf die Bundesstraße hinunter und verletzte sich.