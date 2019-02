Facebook

Hermann Schützenhöfer wurde sogar von fusionierten Gemeinden (hier: Leutschach) zum Ehrenbürger ernannt © Elisabeth Waltl

Die Groteske rund um die Doch-nicht-Ehrenbürgerschaft von SPÖ-Vizelandeshauptmann Michael Schickhofer in Judenburg hat die Landespolitik aufgeschreckt. Sowohl Schickhofer als auch ÖVP-Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer betonen nun, dass es bei Ehrungen ein eher restriktives Herangehen gebe. Zumindest bis zur Wahl will man jetzt noch genauer darauf achten, dass sich ähnliche Peinlichkeiten nicht wiederholen.



Im Detail freilich ist der Unterschied groß: Schützenhöfer ist landesweit in 25 Gemeinden Ehrenbürger, zwei weitere Anfragen liegen aktuell vor. Schickhofer hingegen trägt – nach dem Rückzug in Judenburg – in keiner einzigen Gemeinde diesen Titel. Das illustriert die höchst unterschiedliche Lebensrealität der beiden Politiker: Schützenhöfer ist seit 19 Jahren in der Landesregierung, davon 14 Jahre Gemeindereferent. Da sammelt sich einiges an.



Im LH-Büro verweist man auf strenge Regeln: Die Ehrung müsse einstimmig beschlossen und im Voraus protokolliert werden. „So etwas wie in Judenburg könnte uns nicht passieren“, beteuert man. Die Darstellung allerdings, dass Schützenhöfer immer nur in besonderen Einzelfällen Ja sagt – wenn etwa, wie in Mettersdorf, seine Gattin Marianne aus dieser Gemeinde stammt –, lässt sich nicht ganz durchhalten. Im Vorjahr beispielsweise wurde der LH Ehrenbürger in Anger, was ausgerechnet die Wohnsitzgemeinde von Schickhofer ist. Oft geht es um ein Gemeindejubiläum, manchmal sieht es auch ein bisserl nach Tauschgeschäft aus: Die Gemeinde bekommt dann im Gegenzug das Landeswappen. Und natürlich erhoffen sich die Kommunen immer einen etwas erleichterten Zugang zum Steuergeld, sprich: Bedarfszuweisungen.



Richtig ist aber, dass Schützenhöfer auf Einstimmigkeit achtet. Beispiel Birkfeld, Fürstenfeld und Schladming: Dort fehlte jeweils die Einstimmigkeit – Grund genug für den LH, die Ehrung nicht anzunehmen.



Schickhofer wiederum sagt, er stehe den Ehrungen reserviert gegenüber: „Es geht um die Arbeit fürs Land.“ In Judenburg sei er überrascht worden – in dieser Situation tue man sich spontan schwer, das auszuschlagen. Schickhofer hat übrigens etwa den „Ledersprung“ der Montanuniversität Leoben absolviert und trägt auch diverse Auszeichnungen von Feuerwehren und Rotem Kreuz. Fixe Regeln gibt es nicht – auch nicht für die anderen Landesräte und Abgeordneten.

