Reiseverkehr sorgt für erste Probleme. Spitaler Tunnel war nach Unfall in Richtung Wien gesperrt.

Skiurlauber im Stau (Archivbild) © APA/ZEITUNGSFOTO.AT/DANIEL LIEBL

Am Samstagvormittag sorgt der Urlauberreiseverkehr im Ennstal bereits für Behinderungen. Besonders an den Nadelöhren Liezen, Knoten Trautenfels sowie zwischen Haus und Schladming brauchen Autofahrer Geduld. Es dauert etwa eine halbe Stunde länger. Auch auf der Zufahrt zum Skigebiet Kreischberg in St. Georgen ob Murau gab es laut Öamtc Staus.