Public Viewing in der Heimat Aich hält Daniel Danklmaier die Daumen

Daniel Danklmaier startet am Mittwoch bei der Alpinen Ski-Weltmeisterschaft in Åre im Super-G. In seiner Heimatgemeinde Aich haben sich Familie und Freunde versammelt, um dem Jungen die Daumen zu halten.