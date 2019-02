Zweites "Heimspiel" in Schladming im August. Der Wirbel um den steirischen "Volks-Rock'n'-Roller" in den vergangenen Tagen hat offenbar den Karten-Verkauf für Gabalier-Konzerte angeheizt...

Andreas Gabalier bei einem Planai-Konzert © Jürgen Fuchs

Mitternachts-Einlage beim berühmten und von deutschen TV-Stationen live übertragenen Semper-Opernball in Dresden am Samstag, wenige Stunden später Verleihung des "Karl-Valentin-Ordens" in München - und ganz viel Aufregung. Es war nicht wirklich leise in den letzten Tagen rund um den steirischen "Volks-Rock'n'-Roller" Andreas Gabalier.