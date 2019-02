Facebook

Das Bundesheer half mit einer Alouette III in Donnersbachwald aus © FF Stainach

Auf dem Skigebiet Stuhleck in Spital am Semmering stießen am Sonntag gegen 12.45 Uhr ein 57-jähriger Skifahrer aus Ungarn und eine 24-jährige Wintersportlerin aus Wien zusammen. Für den Ungarn endete die Kollision mit einer schweren Verletzung. Nach der Erstversorgung durch die örtliche Pistenrettung wurde der Mann ins LKH Mürzzuschlag eingeliefert. Die Alpinpolizei Hochsteiermark ermittelt nun, wie es zu dem Unfall kam.