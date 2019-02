Am Großen Maiereck (Ennstaler Alpen) ging am Samstag eine 50 bis 100 Meter breite Lawine ab. Drei Hubschrauber stiegen auf - es gab aber keine Hinweise auf Verschüttete.

Die beiden ÖAMTC-Rettungshubschrauber und die "Libelle" der Polizei waren im Einsatz © ÖAMTC/Christian Postl

Am Großen Maiereck in den Ennstaler Alpen ging am Samstag gegen 13.40 Uhr eine etwa 50 bis 100 Meter breite Lawine ab, nach 300 bis 400 Metern kamen die Schneemassen zum Stillstand.

Eine Skitourengeherin, die den Knall gehört hatte, schlug über Notruf Alarm - drei Hubschrauber, die Rettungshubschrauber C14 und C99 sowie die "Libelle" der Polizei, stiegen auf. Aus der Luft wurde kontrolliert, ob es Ski- oder andere Spuren gibt - zudem wurde mit einer Sonde der Lawinenkegel überflogen, um zu schauen, ob Signale von einem Lawinenverschüttetensuchgerät ausgesendet werden. Zum Glück gab es aber keine Hinweise auf Verschüttete. Nach rund einer halben Stunde wurde die Suche abgebrochen.

Die zwei Rettungshubschrauberteams von C14 und C99 hatten am Samstag übrigens alle Hände voll zu tun - es gab jeweils fünf Einsätze, davon je drei nach Skiunfällen.