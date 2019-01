Dramatischer Appell an Wintersportler: Im Triebental verenden aktuell viele Wildtiere, sie werden in den Schneemassen zu Tode gehetzt. Die Ausfälle sind enorm.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Abgewehte Hänge sind für Gämsen die einzige Überlebenschance in schneereichen Wintern © Martin Huber

Alle Warnungen, alle Hinweise, alle Bitten waren bislang umsonst: Nach wie vor dringen Wintersportler in Ruhezonen der Wildtiere vor – wohl unwissend, was sie damit anrichten. Karl Jäger, Oberforstmeister des Stifts Admont, schlägt nun Alarm: „Im hinteren Triebental und in Hohentauern ist die Situation besonders dramatisch. Man treibt die Tiere in den Erschöpfungs- und Hungertod, und das bewusst.“

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.