Salzkammergut Zu viele Touristen: Hallstatt sagt Stop!

Diskutiert wurde es schon länger - jetzt ist klar: Hallstatt will die Touristenflut um ein Drittel eindämmen. Busse müssen künftig, wie in großen Städten, Slots kaufen, um in den Ort fahren zu können.