Links: Skigebiet Grebenzen Rechts: So sah es vor einer Woche noch auf dem Loser aus © Grebenzen/Tom Lamm

Zwei Wochen. Zwei Welten. Mussten in der Vorwoche auf obersteirischen Skibergen noch Liftstützen, ja ganze Bergstationen und Hütten in den Tiefschneemassen aufgespürt und ausgegraben werden (wie am Loser), so stürmten in dieser Woche die Skifahrer die steirischen Skipisten.

