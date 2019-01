Schülerinnen aus Radmer fahren nach Liezen in die Schule. Nach dem Felssturz in Hieflau dauerte ihr Schultag bis zu 15 Stunden. Nun gibt es eine Lösung.

Selina Troppacher (3. Klasse, l.) und Lisa Schnabl (2. Klasse) haben Fahrtzeit gewonnen © KK

"Der Unterricht beginnt um 7.40 Uhr. Bis vergangene Woche haben wir unsere Tochter um 5.05 zur Landler Brücke nach Landl gebracht und nach Schulschluss auch wieder abgeholt. Nach langen Schultagen ist Selina um 20 Uhr wieder daheim gewesen“, erzählt Petra Troppacher, deren Tochter Selina die dritte Klasse der Bundesbildungsanstalt für Elementarpädagogik in Liezen besucht. Gemeinsam mit zwei weiteren Mädchen aus Radmer, Lisa Schnabl und Julia Helm, nimmt sie den doch langen Schulweg in Kauf. „Wir wussten, als sich Selina dafür entschieden hatte, dass es ein langer Schulweg werden wird. Aber das ist in Ordnung“, so Troppacher.

