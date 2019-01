Das Restaurant Tom & Cherry in Liezen ist insolvent. Am Landesgericht Leoben wurde diese Woche das Verfahren eröffnet. Man ist mit 216.000 Euro in der Kreide.

Neuerlich in Insolvenz geschliddert © (c) Marco2811 - Fotolia

Über das Vermögen des Kochs und Wirts Thomas Koch wurde am Dienstag am Landesgericht Leoben ein Konkursverfahren eröffnet. "Der Schuldner betreibt seit 2015 das Restaurant „Tom & Cherry“ am Kulturhausplatz 1 in Liezen", berichtet Stephan Mazal vom Österreichischen Verband Creditreform.