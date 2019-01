Siyad Rawther lebt seit dreieinhalb Jahren in Österreich. Der Diplom-Krankenpfleger macht mit Videos über Österreich im Internet auf sich aufmerksam. Zuletzt erklärte in indischer Sprache, worauf man beim Autofahren in Österreich aufpassen muss.

Siyad Rawther lebt im Murtal © Facebook Screenshot

"Ich wollte erst meiner Familie das wunderschöne Österreich zeigen, daraus ist die Idee entstanden, Filme zu machen", erklärt der Inder, der seit dreieinhalb Jahren im Murtal lebt und bestens Deutsch spricht. "Österreich ist in Indien unbekannt, die meisten Leute glauben Austria ist Australia." Inder würden gerne in der Schweiz Urlaub machen, dabei sei es in Österreich so schön und auch billiger. "Ich liebe die österreichischen Berge, Seen und die Landschaft." So besuchte er erst kürzlich den Dachstein, Schladming und den Wörthersee. Zuletzt erklärte er in einem Video auf Indisch, was im Winter in Österreich auf Autofahrer zukommt.