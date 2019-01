Facebook

Die Unfallstelle in Weißenbach bei Liezen © BFV Liezen/Emmer

Gegen 20.45 Uhr krachte es am Montagabend auf der Ennstalstraße (B320) in Weißenbach bei Liezen: Ein 51-jähriger Kroate war mit seinem Auto in Fahrtrichtung Liezen unterwegs, als er aus unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort stieß das Auto in einen entgegenkommenden Sattelzug aus Kroatien.