Spitäler-Befragung bringt die SPÖ in Nöte

SPÖ kommt wegen der Spitäler-Volksbefragung in große Verlegenheit.

Mit der Spitäler-Volksbefragung in Liezen haben FPÖ und KPÖ die Landespolitik kräftig aufgemischt. Während die Grünen sich beeilten, ein „Nein zum Leitspital“ zu empfehlen und so auf den Protestzug aufzuspringen, kommt jetzt die SPÖ in große Verlegenheit. Denn für die umstrittene Spitalsreform zeichnet zwar ÖVP-Landesrat Christopher Drexler verantwortlich, aber die Landes-SPÖ hat alle Schritte mitbeschlossen und ist der ÖVP als Koalitionspartner im Wort.

