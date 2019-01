Margot und Markus Pump beliefern mit Dentalprodukten Kunden in Österreich, Deutschland und der Schweiz – von Eisenerz aus.

Der Großteil der ZPP-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind HAK Eisenerz-Absolventen © KK

Alle sind freundlich und alle lächeln. Werbung in eigener Sache könnte man meinen, schließlich vertreibt das Eisenerzer Unternehmen ZPP Dentalmedizintechnik Zahnprodukte. Doch weit gefehlt: Das Lächeln kommt von Herzen, die Freundlichkeit auch. Gute Stimmung, gutes Team, bringen es die Unternehmensgründer Margot und Markus Pump auf den Punkt. Was sie nicht gleich erwähnen: Es gehört auch unglaublich viel Fleiß, Zielstrebigkeit, Engagement und ein großes Maß an Teamgeist dazu. Dieser wird bei ZPP von der Chefetage bis zur Reinigungskraft gelebt.

