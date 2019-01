Facebook

Klubchefs Hermann (FPÖ) und Klimt-Weithaler (KPÖ) kündigten Befragung der Bürger an. © Rossacher

Es ist eine ungewöhnliche und seltene Allianz, die die Freiheitlichen und die Kommunisten im steirischen Landtag geschmiedet haben. Am Dienstag kündigten die Klubchefs Stefan Hermann (FPÖ) und Claudia Klimt-Weithaler (KPÖ) die Einleitung einer Volksbefragung zum Leitspital in Liezen an.