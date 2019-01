Facebook

Lawine donnerte in Hotel © Rotes Kreuz

Eine Lawine hat in der Nacht auf Dienstag ein erst Montagnachmittag wegen Gefahr im Verzug evakuiertes Hotel in der Ramsau im obersteirischen Bezirk Liezen getroffen. Die Schneemassen waren zum Teil bis in die Ortschaft Ramsau vorgedrungen. Wie die Polizei und das Büro von Katastrophenschutzreferent Michael Schickhofer (SPÖ) berichten, handelt es sich um die sogenannte Eiskarlawine.

Bei Tagesabbruch konnten die Einsatzkräfte Entwarnung geben: Laut Landeswarnzentrale wurde niemand im angesuchten Lawinenkegel gefunden. Betroffen ist das Gasthaus Kirchenwirt sowie Nebengebäude. Bis Montagnachmittag waren noch etwa 60 Gäste und Personal in dem Betrieb, aber die Lawinenkommission hatte die Gefährlichkeit rechtzeitig erkannt und evakuiert. Die Lawine ging gegen 1.00 Uhr ab und hatte sich in rund 2000 Meter Höhe von den Hängen des Dachsteinmassivs gelöst. Danach lief ein Rettungseinsatz an, um sicher zu gehen, dass sich tatsächlich niemand mehr in dem Bereich aufhielt. Häuser, die oberhalb des Hotels stehen, wurden von den Kräften ebenfalls noch durchsucht. Um 10 Uhr will die Bezirkshauptmannschaft Liezen die Öffentlichkeit in einer Pressekonferenz über die Details informieren.

Fahrzeuge wurden getroffen

Die Lawine dürfte in der Nähe vom Klanglift bzw. im Bereich der Trasse der Aufstiegshilfe von Norden nach Süden abgegangen sein. Ein großes Glück dürfte es gewesen, dass die Lawine wegen des langen Kegels keine allzu große Kraft mehr hatte und in den Ausläufern der sehr flachen Piste zum Stehen kam. Unweit des Gastronomiebetriebs Kirchenwirt steht das Gemeindeamt von Ramsau, der Stützpunkt der Bergrettung sowie das evangelische Pfarramt. Weiters wurde eine bis dato unbekannte Anzahl von abgestellten Fahrzeugen von der Lawine erfasst und weitergeschoben. Bereits im Vorfeld in den Abendstunden kam es zu einem Lawinenabgang, der eine Mautstraße verschüttete und Häuser von der Außenwelt abschnitt.

Eine weitere Lawine droht derzeit abzugehen. Diesbezüglich sind Sachverständige vor Ort. Das Ortsgebiet von Ramsau am Dachstein ist derzeit gesperrt und nicht erreichbar.

Gebiet ist lawinengefährdet

Der Schlepplift war bereits gesperrt, bringt Gäste aber normalerweise von 1.140 auf 1.280 Meter Seehöhe. Auch die entsprechende Piste - Kategorie blau für leichtes Gelände - war laut Website nicht geöffnet. Das Gebiet war bereits als lawinengefährdet bekannt und wird in den Karten mit roter und gelber Gefahrenzone dargestellt. Letztere reicht bis zum nun betroffenen Hotel.