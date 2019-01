Planneralm„Die Gemeinde muss nun handeln“

Facebook

Die Planner ist ein Winterwunderland ohne Gäste © KK

Exakt 13 Gäste waren letzte Woche noch auf der Planneralm in Irdning-Donnersbachtal. Sie urlaubten im Winterwunderland – nur ohne Liftbetrieb, weil dieser infolge des Sturms unmöglich zu gewährleisten war. „Vor dem Wochenende haben wir sie über die Straßen hinunterbegleitet. Neue Gäste sind nicht mehr heraufgekommen, weil diese ja am Sonntag nicht mehr runtergekommen wären“, erzählt Wolfgang Stieg, der Hausherr der Pension Grimmingblick.



Es ist paradox: Da zeigt sich die Planner als weißes Pulverschneeparadies, aber kein einziger Gast kann den Winter und die Traumpisten genießen, weil die Zufahrt heute den zehnten Tag gesperrt ist. „Der wirtschaftliche Schaden für alle Unternehmer ist natürlich groß und in der Saison nicht mehr aufzuholen“, sagt Stefan Pilz, einer der zwei Geschäftsführer der Lift-Gesellschaft: „Ich bewundere die Geduld und Gelassenheit in den Familienbetrieben, die alles in Schuss halten, damit wir sofort voll durchstarten können, sobald die Straße wieder geöffnet wird.“

