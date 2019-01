Samstagvormittag stürzte ein 67-Jähriger bei Schneeräumarbeiten auf dem Dach eines Einfamilienhauses in Ramsau am Dachstein mehrere Meter tief ab und verletzte sich dabei unbestimmten Grades.

Unfall in Ramsau

Rotes Kreuz im Einsatz © (c) Christoph Graif

Der 67-Jährige war gerade im Begriff, sein Dach vom Schnee zu befreien. Sein Sohn half ihm dabei. Als die beiden fertig waren, wollte der Mann über ein Dachgiebelfenster zurück ins Hausinnere, dürfte vorher aber bereits das Sicherungsseil gelöst haben.

Er verlor das Gleichgewicht und stürzte mehrere Meter ab. Der Sohn, der sich zu diesem Zeitpunkt auf der Hinterseite des Daches aufhielt, wurde auf den Sturz seines Vaters aufmerksam und verständigte die Einsatzkräfte. Der 67-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber und mit schwersten Verletzungen in das LKH-Salzburg gebracht. Noch am Unfallort wurde er vom Notarztteam in künstlichen Tiefschlaf versetzt.