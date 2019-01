Was heißt es, seit Tagen eingeschneit zu sein – und warten zu müssen, dass endlich die Lawinen abgesprengt werden können? Wir waren gestern im Sölktal.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Langes Warten auf Flugwetter - am späten Nachmittag kommt der Hubschrauber doch noch © Christian Nerat

Im kleinen Aufenthaltsraum der Feuerwehr Fleiß ist es warm und gemütlich. In der Ecke knistert ein Holzofen. In der Stube sitzt der Sölker Bürgermeister Werner Schwab und hat gerade eher wenig Sinn für Romantik. Hoch konzentriert telefoniert er auf dem Handy und studiert den Plan vor sich. Am anderen Ende der Leitung hat er das Hubschraubergeschwader der Kaserne Aigen.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.