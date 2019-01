Facebook

Gamsrettung: Das Video dazu ging um die Welt © FB/ÖBB

Eine Gams geht um die Welt – und mit ihr ein steirischer Schneeräumtrupp: Ein Video, das ÖBB-Mitarbeiter zeigt, wie sie das verschüttete Tier freischaufeln, bewegte in den vergangenen Tagen millionenfach – die Washington Post berichtete genauso wie die Japan Times, die New York Times ebenso wie Euronews ... Die Agentur Reuters meldete den ÖBB, dass weltweit 54 Sender das Video zeigten, in den USA (gesonderte Auswertung) waren es sogar 55! Und: Laut ÖBB hat es via Facebook und Twitter bis gestern „mehr als 2,1 Millionen Menschen erreicht, es wurde über 11.000 Mal geteilt“.

