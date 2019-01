Tagelang wurde auf ein Wetterfenster für Versorgungsflüge nach Radmer gehofft. Freitag ist alles dafür durchorganisiert. In Eisenerz bleibt das Gesundheitszentrum am Wochenende in Dauerbereitschaft.

In Radmer sind die Feuerwehren von Hinterradmer und Vorderradmer im Dauereinsatz © Gemeinde Radmer

Die Erleichterung ist groß. "Wenn alles so klappt, wie es derzeit vereinbart ist, dann wird Freitag die Firma Wucher Helikopter sämtliche Versorgungsflüge in Radmer durchführen. Zuerst ist geplant, die Lebensmittel aus Admont und anschließend Treibstoffe aus Richtung Eisenerz vom Erzberg zu uns zu fliegen", erklärte der Radmerer Bürgermeister Ludwig Gottsbacher Donnerstag kurz vor 22 Uhr. Was bereits Donnerstag in Hohentauern gelungen ist, soll also Freitag auch in der Gemeinde im Norden des Bezirks Leoben Erleichterung bringen.

