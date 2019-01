Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Bei der Freiwilligen Feuerwehr in Admont werden Lebensmittel für den Flug nach Radmer vorbereitet © Tobias Prüggler

Die Erleichterung ist groß. "Wenn alles so klappt, wird Freitag die Firma Wucher Helikopter alle Flüge nach Radmer durchführen. Die Lebensmittel sind bereits flugtauglich verpackt. Um 13 Uhr startete ein erster Erkundungsflug, um 14.30 Uhr sollen die Lebensmittel bei m Depot der Feuerwehr Admont abheben. Treibstoff wird vom Erzberg direkt eingeflogen. Die VA Erzberg stellt uns diesen zur Verfügung. Das ist unglaublich hilfreich, weil wir so keinen langen und schwierigen Anstransport haben", erklärte der Radmerer Bürgermeister Ludwig Gottsbacher Donnerstag kurz vor 22 Uhr. Was bereits Donnerstag in Hohentauern gelungen ist, soll also Freitag auch in der Gemeinde im Norden des Bezirks Leoben Erleichterung bringen. Freitag früh schneit es allerdings noch leicht. "Wir wissen noch nicht genau, wann es losgeht", so Gottsbacher.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.