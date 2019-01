Facebook

Die drei Welpen sind sechs Wochen alt und aufgeweckte Kerlchen © Martina Pachernegg

Im Wohnzimmer von Silvana Zangl in Gratkorn im Bezirk Graz-Umgebung wuselt es nur so vor lauter Hunden. Mit wedelnden Schwänzen stehen sieben ausgewachsene West Highland White Terrier nebeneinander und schauen ihre Besitzerin erwartungsvoll an. Während sich die quirlige Frau um die lebendigen Rabauken kümmert, fiepst es leise aus einer Ecke des Zimmers.

In der Ecke unter dem Fenster steht eine große hölzerne Wurfbox, in der drei kleine Hunde miteinander spielen und ihre ersten noch wackeligen Schritte machen. „Das sind meine drei kleinen Lieblinge. Die drei Herzensbrecher sind am 1. Dezember auf die Welt gekommen“, sagt Zangl und fährt einer der beiden sechs Wochen alten Hündinnen sanft über den flauschigen Rücken. Zwei Hündinnen und einen Rüden zieht Zangl momentan groß, bis sie in den nächsten Wochen ein neues Zuhause bekommen. „Ein Mädchen ist schon an eine Grazer Familie vergeben. Die beiden anderen Hunde suchen noch ein liebevolles neues Zuhause“, erklärt die gebürtige Vorarlbergerin.

Ab 9. Februar abholbereit

Bis die Welpen etwa zehn Wochen alt sind, bleiben sie bei Zangl. Ab dem 9. Februar ziehen die jungen Hunde dann aus. „Eigentlich könnten die neuen Besitzer ihre Hunde schon ab der achten Wochen mit nach Hause nehmen. Dann sind sie gut entwickelt. Wenn die Hunde aber etwas älter sind, stecken sie die Trennung von der Mutter und ihren Geschwistern und die fremde Umgebung dann leichter weg“, appelliert Zangl an das Verständnis der Hundebesitzer.

Unter dem Namen „Westies of Rolling Stone“ züchtet Zangl seit 24 Jahren West Highland White Terrier und hat schon allerhand erlebt. „Vor meiner Zucht habe ich einen Dackel gehabt. Als er verstorben ist, konnte ich nicht ohne Hund leben. Auf die Westies bin ich dann zufällig gestoßen“, erinnert sich Zangl. Gerade die unerschrockene Art, das freundliche Wesen und das Selbstvertrauen bewundert die Besitzerin an ihren Tieren. „Der Westie ist ein Jagdhund. Deshalb muss er, wenn es drauf ankommt, auch selbst Entscheidungen treffen. Das heißt aber noch lange nicht, dass er stur ist“, erklärt Zangl.

