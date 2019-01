Am Mittwochnachmittag kam es zu einem zum Glück glimpflich ausgegangen Unfall auf der Reiteralm. Ein Baum stürzte in die Lifttrasse des SeppnJet, wodurch sich ein leerer Sessel des Sesselliftes in Bewegung setzte und in eine Stütze krachte.

Lift-Stopp auf der Reiteralm © KK

Zu einem zum Glück glimpflich ausgegangen Vorfall kam es am Mittwochnachmittag auf der Reiteralm. Ersten Angaben zufolge dürfte ein Baum in die Trasse des Sesselliftes SeppnJet gestürzt sein, wodurch sich ein leerer Sessel in Bewegung gesetzt hat und in eine Stütze krachte. Der genaue Hergang ist Sache von Erhebungen. Der Lift stoppte sofort, allerdings befanden sich zu dem Zeitpunkt 50 Personen am Lift. Diese wurden von Bergrettern per Seil vom Lift geholt, so der Geschäftsführer Daniel Berchthaller. "Die Rettungskette ist perfekt gelaufen." Der SeppnJet bringt Gäste von 1.370 Meter auf 1.740 Meter Seehöhe.

In den vergangenen Tagen wurde ein großer Teil des vielen Schnees auf den Bäumen mit einem Hubschrauber abgeblasen.