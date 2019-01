Dass es am Loser in den vergangenen Tagen viel geschneit hat, ist nichts Neues. Gestern wurden die Ausmaße sichtbar. Nur noch die obersten Zentimeter der Bergstation sind sichtbar. Der Rest ist vom Schnee bedeckt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Facebook

Dass es am Loser in den vergangenen Tagen viel geschneit hat, ist nichts Neues. Gestern wurden die Ausmaße sichtbar. Nur noch die obersten Zentimeter der Bergstation sind sichtbar. Der Rest ist vom Schnee bedeckt. Dementsprechend bittet man am Loser um Verständnis, dass es Behinderungen beim Skibetrieb gibt.

Am Loser herrscht Lawinengefahr. Bewohnern wurde nahegelegt, ihre Häuser zu verlassen, bevor etwas passiert. Die Seevilla Altaussee bat Menschen, die das getan haben, an, kostenlos in den Räumen des Vier-Stern-Hotels zu wohnen.