Mehrere Zugstrecken mussten in der Steiermark eingestellt werden. Es gibt zwar Schienenersatzverkehr, aber der braucht wesentlich länger.

Auch der Zugverkehr ist betroffen © APA

Das Winterwetter hat am Montag weiterhin Sperren von mehreren Bahnstrecken notwendig gemacht. So waren wegen Lawinengefahr in der Steiermark zwischen Stainach-Irdning und Schladming keine Fahrten möglich, teilten die ÖBB auf ihrer Internetseite mit.