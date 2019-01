Der Schnee hat neben den im Moment sehr gefährlichen Eigenschaften auch viele, die Spaß machen. Und nein, gemeint ist nicht nur Skifahren. Zwei Gäste haben in der Dachstein-Region den Tiefschnee vor der Unterkunft genutzt, um darin zu schwimmen.

Schwimmen einmal anders © Facebook

Der Schnee hat neben den im Moment sehr gefährlichen Eigenschaften auch viele, die Spaß machen. Und nein, gemeint ist nicht nur Skifahren. Zwei Gäste haben in der Dachstein-Region den Tiefschnee vor der Unterkunft genutzt, um darin zu schwimmen - wenn man das so nennen kann. Die beiden werfen sich mit Badehose bekleidet in die weiße Pracht und kraulen durch den Schnee.