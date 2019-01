Facebook

Den Warnschildern ist unbedingt Folge zu leisten © APA/JAKOB GRUBER

Bergretter werden durch unvernünftige Urlauber in Gefahr gebracht. Am Samstag musste die Bergrettung drei Skifahrer, die sich im freien Gelände verirrt hatten. In der Nacht auf Sonntag wurde nach einem Skifahrer am Hauser Kaibling gesucht, der stark unterkühlt in den Schneemassen gefunden werden konnte. Er wollte nach Mitternacht noch in ein Lokal und blieb im Schnee stecken. In Kapfenberg blieben zwei Tourengeher im freien Gelände stecken, sie mussten von der Bergrettung ins Tal gebracht werden.

Einen weiteren Vorfall gab es in Wildalpen, wo zwölf ausländische Touristen die Straßensperre selbst weggeräumt haben, weil sie das gesperrte Tal trotz Straßensperre verlassen wollten. Ein Lawine verschüttete die Fahrzeuge zum Teil. Die Urlauber konnten von Mitgliedern der Lawinenkommission befreit werden und blieben unverletzt.

Bis in den Vormittag lief noch eine Suche nach einem weiteren Person in Schladming. Die vermisste Person konnte stark alkoholisiert aber unverletzt im Siedlungsgebiet von einem Security aufgefunden werden. Der Bergrettung stand bereits im Einsatz.

Trotz frühzeitiger Ankündigung ignorierten auch in Hohentauern einige Gäste die Warnungen und versuchten in der Nacht, die Sperren zu umgehen. "Die Gitter wurden einfach umgeschoben", zeigen sich Mitglieder der Lawinenkommission entsetzt. "Die Menschen wissen gar nicht, in welche Gefahr sie sich begeben." Um weitere Fahrten zu verhindern, wurden Sonntagfrüh Schneewälle mitten auf der Fahrbahn errichtet.

Ebenfalls unglaublich: Die Freiwillige Feuerwehr Pruggern musste gestern zu einer Fahrzeugbergung auf dei B 320 ausrücken: Ein Pkw-Lenker mit Sommerreifen, verlor die Kontrolle über das Fahrzeug.

Katastrophenreferent Michael Schickhofer warnte wie auch der Leiter der Landesabteilung Katastrophenschutz, Harald Eitner, Sperren von Straßen sowie Lawinenhinweise und das Wetter überhaupt zu ignorieren. Nicht nur sich selbst - sondern auch Retter in Gefahr zu bringen, sei absolut fahrlässig, so Schickhofer.