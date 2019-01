Auf den Bergen in der Obersteiermark schneit es weiter ++ Straßensperren ++ Angespannte Lawinensituation ++ Sicherheitssperre der B 320 bei Trautenfels ++ Lawinenabgänge bei Wildalpen und Hinterwildalpen ++ Hunderte Menschen eingeschlossen ++ Erste Häuser im Murtal evakuiert ++ Totale Straßensperre zwischen St. Johann und Trieben ab 18 Uhr

Die Ennstalbundesstraße ist gesperrt © Martin Huber

Durch die starken Schneefälle hat sich die Situation in der Obersteiermark weiter verschärft. "Die B 24 bei Wildalpen wurde gesperrt, dadurch ist jetzt die Ortschaft Weichselboden seit 9 Uhr früh von der Außenwelt abgeschnitten", so Mario Maier von der Landeswarnzentrale. Durch den Lawinenabgang sind im Bereich Wildalpen/Weichselboden etwa 100 Personen von der Umwelt abgeschnitten. Nach einem Lawinenabgang in Hinterwildalpen sind 85 Personen von der Außenwelt abgeschnitten.