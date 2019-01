Zahlreiche Feuerwehren waren am Donnerstag bei schneebedingten Einsätzen gefordert, und auch heute musste schon wieder ausgerückt werden.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Zwei Lkw und ein Pkw mit Anhänger waren auf der B320 hängengeblieben © BFV Liezen/Schlüßlmayr

Im gesamten Bezirk Liezen waren am Donnerstag die Feuerwehren bei Einsätzen aufgrund des starken Schneefalls gefordert. Den ersten Alarm gab es um 6.50 für die FF Frauenberg, für sie galt es, einen Baum von der B146 zu entfernen. Um 7.16 Uhr wurden die Feuerwehren Stein an der Enns und Gröbming zu einer Fahrzeugbergung in die Kleinsölk gerufen.