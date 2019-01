Kleine Zeitung +

Nach Felssturz in Hieflau Gesäuse-Bundesstraße bleibt zwei Wochen gesperrt

In Hieflau ist es am Mittwoch zu einem Felssturz gekommen. Die Ortsdurchfahrt ist aus diesem Grund in beide Richtungen gesperrt. Die Sperre bleibt zwei Wochen aufrecht, weil Gefahr im Verzug ist.