Steirer des Tages Wechsel an der Spitze der steirischen „Liftler“

Arthur Moser wechselt nach 19 Jahren am Hauser Kaibling nach Flachau. Sein Nachfolger als WK-Obmann der steirischen Seilbahnbetriebe ist Fabrice Girardoni, der in dritter Generation die Liftbetriebe am Stuhleck führt.