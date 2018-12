Die Teams von C14 und C99 hatten am Samstag alle Hände voll zu tun. Am Abend flog dann der C14 noch eine Frau aus St. Michael im Lungau nach Graz, die schwere Verbrennungen erlitten hatte.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Einsätze für C14 und C99 © Sujetfoto/KLZ/Gernot Eder

Es sind Weihnachtsferien - und das bekommen auch die Hubschrauberteams zu spüren: Gleich zu fünf Pisteneinsätzen rückten am Samstag die Crews der Rettungshubschrauber C14 und C99 aus Niederöblarn aus. Der C14 brachte ein 14-jähriges Mädchen aus Niederösterreich vom Lachtal in die Grazer Klinik und versorgte auch eine zwölfjährige Skifahrerin aus Wien auf der Hutterer-Höss in Hinterstoder (OÖ).