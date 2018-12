Die Stopptaste drücken: Im Kapuzinerkloster in Irdning treffen Menschen auf die heilende Wirkung der Stille. Auf den Spuren einer großen Lehrmeisterin.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Bruder Rudolf im Kreuzgang des Kapuzinerklosters Irdning © Juergen Fuchs

Da steht man vor der schweren Holztür und zögert. Erstaunlich, wo man doch tagtäglich mit viel Schwung so gedankenlos Tür um Tür absolviert. Doch hier: fremdes Terrain. In solchen Situationen kommt gern so etwas wie Schwellenangst auf. Und während man selbst noch stockt, geht die Tür mit viel Schwung auf. Das Willkommen, das folgt, fällt ungewöhnlich stark aus, vermutlich auch, weil es mit der geballten Kraft von vier Pfoten auf einen herniederfährt: Es ist Hündin „Sora“.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.