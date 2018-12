Am Hüblerhof in Semriach halten Sonja und Michael Schönbacher drei Esel. Ein vierter Esel komplettiert im Jänner das Quartett.

Sonja und Michael Schönbacher verwöhnen ihre Esel ab und zu mit schmackhaften Äpfeln © Pachernegg

Elsa, Alfons und Marco galoppieren entspannt durch ihre Gehege. So unterschiedlich das Äußere der drei Esel auch ist, so wichtig sind sie einander. „Esel sind Herdentiere. Man sollte sie auf gar keinen Fall alleine halten“, erklärt Sonja Schönbacher. Gemeinsam mit ihrem Mann Michael hat sie vor zwei Jahren die drei Esel angeschafft. „Wir waren auf der Suche nach passenden Tieren, haben Elsa im Internet entdeckt und gleich zu uns geholt“, erinnert sich Michael Schönbacher. Die beiden anderen Tiere stammen von der „Eselrettung Österreich“ von Ulrich Kettner in Leoben.

Elsa ist eine Poitou-Eselin und hat in Alfons, einem gescheckten Esel, ihren Partner gefunden. „Die Poitou-Esel sind eine gefährdete Großeselrasse, die nach dem Gebiet Poitou in Westfrankreichs benannt ist“, so Michael Schönbacher. Mit einem zotteligen Fell und dem Stockmaß von 140 Zentimetern gibt die Eseldame im Gehege in Semriach den Ton an.

„Marco ist unser grauer Hausesel. Er ist den anderen körperlich unterlegen. Ab und zu haben wir aber den Eindruck, dass er einen Partner auf Augenhöhe braucht“, erklärt Sonja Schönbacher.

Um ihn besser in die kleine Herde zu integrieren, will Familie Schönbacher im Jänner einen weiteren Hausesel bei sich aufnehmen. „Unser vierter Esel soll wieder von der Eselrettung kommen. Wir wollen den Tieren einfach ein schönes Leben ermöglichen“, sagt Michael Schönbacher und hält Alfons ein Stück eines roten Apfels hin. Ohne zu zögern frisst der gescheckte Esel seinem Besitzer aus der Hand. „Äpfel und Karotten sind die absoluten Leckerbissen für unsere Esel“, erzählt Michael Schönbacher und lächelt.