In einer Kolonne kam es am Sonntagnachmittag zu einem Auffahrunfall, in den insgesamt drei Fahrzeuge verwickelt waren. Vier Personen - darunter ein Kleinkind - kamen ins Krankenhaus, das Kind dürfte aber unverletzt geblieben sein.

Unfall auf der B 320 © FF Wörschach

Am Sonntag kurz nach 16 Uhr kam es zu einem Einsatz von Rettung, Polizei und Feuerwehr auf der B 320, der Ennstal Bundesstraße. In Wörschach hatte sich in Fahrtrichtung Gröbming eine Kolonne gebildet - dabei kam es zu einem Auffahrunfall: Ein Pkw-Lenker aus dem Bezirk Liezen krachte in den Wagen vor ihm - dieses Fahrzeug wurde auf das Auto eines Schweizers geschoben.