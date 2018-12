Facebook

© Jürgen Fuchs

Heute kurz nach 16 Uhr kam es zu einem Einsatz von Rettung, Polizei und Feuerwehr auf der B 320, der Ennstal Bundesstraße. Ersten Informationen zufolge waren zwei Pkws in Weißenbach bei Liezen zusammengestoßen, die Insassen - vier Erwachsene und ein Kind - dabei leicht verletzt worden. Alle wurden noch an Ort und Stelle erstversorgt und in der Folge in die Spitäler nach Leoben, Rottenmann und Schladming gebracht. Weitere Informationen folgen.