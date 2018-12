Facebook

Horst Seubert auf der Kommandobrücke bei der Lkw- Beobachtung © Gerhard Pliem

In der beschaulichen Ortschaft Untergrimming in der Gemeinde Stainach-Pürgg hat Horst Seubert vor 20 Jahren Haus und Grund erworben und eine bayrische Enklave eingerichtet: direkt an der Salzkammergut-Bundesstraße und inklusive weit sichtbarer bayrischer Fahne, aufgenagelten Münchner Hackerbräu-Fassböden an der Mauer. Vom Auto prangt ein „Ich bin ein Bayer“-Schriftzug. Wer das bayrische Hoheitsgebiet am Fuße des Grimmings betritt, wird mit einem „Freistaat Bayern“-Wappen auf Blech daran erinnert, wo er sich wirklich befindet.



„Jo mei, die Fahne muass sei“, schmunzelt der sympathische Achtzigjährige verschmitzt: Zu Hause am Starnberger See bei München hat er einen eigenen Maibaum, um Flagge zu zeigen, auf seinem steirischen Wohnsitz tut es eine Fahnenstange. Nach Starnberg kommen Horst Seubert und seine Lebensgefährtin Christa Höhmann nur mehr sporadisch. Zu gut haben sie sich im Ennstal eingelebt. Nur einmal hat sich hier der Himmel massiv eingetrübt: Als der Bau einer Lärmschutzwand für Untergrimming konkrete Formen annahm. „Alle im Ort haben sich gefreut, ich nicht“, erzählt Seubert.



Denn damit schienen die Tage gezählt, an denen der pensionierte, bis heute passionierte Fernfahrer, gemütlich auf einem Bankerl sitzend, seiner Leidenschaft nachgehen konnte: der Lastwagen-Beobachtung. „Da hat sich extrem viel geändert. Zu meiner Zeit waren ja noch fast alle Aufbauten verboten. Ich hab dann viel Chromblitzendes aus Amerika geholt. Vor der TÜV-Kontrolle musstest du aber alles wieder rückbauen“, erinnert sich Seubert.



Auf der Suche nach einer Lösung, seinem Hobby weiterhin nachgehen zu können, wurde er bei der Jägerschaft fündig: „Ich hab mir einen Hochsitz gebaut“, quasi einen Kommandostand für freie Sicht auf die schweren Brummer. Viele vorbeifahrende Lenker vermuten fälschlicherweise, er sei ein Jäger und deshalb ständig auf dem Hochsitz. Die große amerikanische Lkw-Hupe, die Seubert einem heimischen Lkw-Fahrer geschenkt hat, „bläst ganz schön“, berichtet Seubert. „Und zwar jedes Mal, wenn er vorbeifährt.“

