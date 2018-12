Nach Ski Opening in Schladming gibt es Kritik von Gästen, die keine Sicht auf das Konzert hatten. Der Veranstalter hat bereits reagiert.

17.000 Fans beim Ski Opening © (c) J�rgen Fuchs (FUCHS Juergen)

Die Toten Hosen haben in Schladming beim Ski Opening nicht nur ein musikalisches Feuerwerk gezündet. 17.000 Fans jubelten der Kultband zu. Einige waren mit dem Ablauf der Veranstaltung im oberen Ennstal aber offenbar nicht ganz so zufrieden. Via sozialem Medium Facebook wurde vor allem kritisiert, dass die Tribüne überfüllt gewesen sei und dadurch Dutzende Menschen ihre Plätze nicht einnehmen hätten können.

„Es hat da Probleme gegeben. Und wir haben auch schon mit jenen Personen Kontakt aufgenommen“, erklärt Veranstalter Klaus Leutgeb, der bereits nach dem Konzert von Andreas Gabalier im Sommer mit herber Kritik konfrontiert war, nachdem der Hang der Planai durch den Regen rutschig wurde. „Wir haben darauf reagiert, indem wir die Bühne auf die andere Seite gestellt haben.“ Die Tribüne beim Hosen-Konzert sei entgegen im Netz aufgetauchter Beschwerden nicht überbucht gewesen.

Auch Markus Zeiringer von der Planai betont, dass man die Kritik ernst nehme. „Wenn Menschen für etwas bezahlt haben, was sie nicht bekommen haben, dann wird man sich das natürlich anschauen.“

Dass, wie Facebook-Nutzer meinen, auf der Plattform negative Kommentare gelöscht worden seien, weist Klaus Leutgeb zurück: „Wir haben lediglich Kommentare, die unter der Gürtellinie waren, verborgen.“

