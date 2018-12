Mit 17.000 Fans ist das Skiopening in Schladming heuer erneut ausverkauft. Die Toten Hosen zeigten sich am Nachmittag schon in bester Laune. Die Donots, Last Band Standing und Schmutzki bereiten die Fans auf die Hosen vor.

Große Vorfreude © (c) Juergen Fuchs (FUCHS Juergen)

Auch wenn man seitens Planai gar nicht unbedingt auf neue Rekorde pochen will: Mit einer ausverkauften Toten Hosen Show mit 17.000 Fans - und 6000 davon, die sich noch auf die Pisten stürzen - plus 110 Medienvertretern aus Österreich, Deutschland und Ungarn darf man auch zahlenmäßig alles andere als meckern.

Doch auch bei der Band war die Stimmung vor dem Skiopening 2018 - und zum Beispiel bei der Pressekonferenz bei Sonnenuntergang auf der malerischen Schafalm - eine blendende: Während Gitarrist Andreas "Andi" von Holst es nicht erwarten konnte und schon am Samstag die Pisten unsicher gemacht hat ("Apres Ski hab ich aber noch nicht angefangen, ich muss ja noch spielen"), wollten sich die anderen vier vorerst ans Apres-Ski halten, wie sie am Nachmittag bei der Pressekonferenz auf der Schafalm verrieten: "Vor so einem Tag sich auf die Fresse legen", lässt es Sänger Campino lieber bleiben. Dabei fahren große Teile der Band jedes Jahr auf Skiurlaub ins schweizerische Davos. "Da hat uns die Bergwacht immer eine schöne Rennstrecke aufgebaut", so Campino - aber wenn man das mit der Strecke des Nachtslaloms klarmachen könnte, "dann vielleicht künftig hier".

Planai: Campino & Co bei der Pressekonferenz auf der Schafalm

Die Show - sie startet um 21 Uhr, das Vorprogramm bestreiten ab 17.45 Uhr Last Band Standing, Schmutzki und die Donots - ist für die Toten Hosen heuer eine besondere, stellt sie doch nach einer erfolgreichen Argentinien-Tournee vor erst einer Woche den Jahresabschluss dar. Campino: "Die Leute dürfen uns nicht enttäuschen, es hängt immer zur Hälfte von der Band ab, zur Hälfte vom Publikum - aber wir haben das Gefühl, dass das ein sauguter Abend werden könnte."

Bei den Donots herrscht indes Wintersportverbot: "Wir haben 2002 einmal kurz vor einer Europatour den Arm unseres Schlagzeugers auf der Piste verloren! Der hat sich den Arm gebrochen und wir mussten einen neuen Schlagzeuger anlernen - seither herrscht bei uns das Verbot", erzählte Sänger Ingo Knollmann.

Und wie sieht die Vorbereitung der Hosen auf das Konzert aus? "Wir schauen, dass die Donots an der Bar nicht zu viel trinken", lachte Campino. Sein Tipp an die Fans: "Wir freuen uns auf euch! Habt gute Laune und zieht lange Hosen an!"

Ansturm auf Hosen-Konzert: Schladminger Planai

Skiopening: Nächtlicher Aufbau in Schladming