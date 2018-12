Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Von Haus zu Haus: Advent auf der Pürgg © TVB Pürgg

Wer auf der Suche nach einem ganz besonderen Adventmarkt ist, der kommt am Advent auf der Pürgg nicht vorbei. Jedes Jahr am ersten und zweiten Adventwochenende verwandelt sich der ohnehin malerische Ort im steirischen Ennstal in ein weihnachtliches Dorf. Die Bewohner öffnen ihre Scheunen, Garagen und Vorgärten für die Aussteller. Vor mittlerweile 18 Jahren entschlossen sich die Pürgger, damals noch als eigenständige Gemeinde, den Adventmarkt zu organisieren. „Es hat eine Studie gegeben, dass man aus Pürgg touristisch etwas machen kann. Und da ist uns eben der Advent eingeschossen“, erklärt Ernst Rainer vom durchführenden Verein. „Adventmärkte mit Ständen, wo Weihnachtliches verkauft wird, gibt es aber überall. Wir wollten was Spezielles. Und das ist mit den Häusern der Bewohnerinnen und Bewohner gelungen.“



Der Adventmarkt zieht sich durch den ganzen Ort, ist einzigartig und lockt jährlich mehr als 10.000 Besucher in das Dorf im Schatten des Grimming. Die Aussteller legen Wert auf traditionelle und vielfältige Handwerkskunst. „Das ist unser Prinzip“, so Rainer. Dementsprechend gibt es auch nur vereinzelt Getränke und Essen zu erwerben. „Die Glühweinmärkte sind bekannt. Bei uns gibt es das so nicht. Es geht um den Advent und so soll es bleiben.“ Nur wenn jemand mit seinem Getränkestand aufhört, darf ein neuer dessen Platz einnehmen. „So behalten wir einen Überblick.“ Natürlich dürfen Glühwein, Kinderpunsch und Bier genauso wie Raclettebrote und Steirakaskrapfn in Pürgg trotzdem nicht fehlen.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.