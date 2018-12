In Kapfenberg geht von 7. bis 9. Dezember die 64. österreichweite Ausstellung der Brieftaubenzüchter über die Bühne. 268 Tauben werden erwartet.

Die Tauben werden genau unter die Lupe genommen © Martina Pachernegg

Walter Zerner aus Kapfenberg steckt momentan mitten in den Vorbereitungen für eine Großausstellung. 268 Brieftauben von 34 Ausstellern aus ganz Österreich müssen gelistet und versorgt werden, und Ausstellungsflächen müssen zugewiesen werden. „Die 64. Verbandsausstellung der Brieftaubenzüchter geht am kommenden Wochenende bei uns über die Bühne“, erklärt Zerner. Seit 23 Jahren ist er Obmann des Brieftaubenvereins „Edelweiss“ und stolz darauf, die österreichweite Ausstellung in Kapfenberg abhalten zu können.

