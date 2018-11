Facebook

Mit insgesamt 14 Projekten soll die Ennstalbundesstraße entschärft werden © KK

Jetzt wird der Ausbau der B320 durch das Ennstal konkret. Am Freitag präsentierten Verkehrslandesrat Anton Lang, der steirische Landesbaudirektor Andreas Tropper und der Liezener Bezirkshauptmann Josef Dick in graz gemeinsam ein Maßnahmenbündel, wie die vielbefahrene und unfallträchtige Verkehrsachse entschärft werden soll. Die insgesamt 14 Baumaßnahmen sollen in zwei Etappen binnen der nächsten zehn Jahre umgesetzt werden. Gesamtkosten: rund 58 Millionen Euro. Allerdings ist eine Verkehrslösung für die Bezirkshauptstadt Liezen noch nicht Teil dieses Pakets.

