© APA/GEORG HOCHMUTH

Skiopening mit den Toten Hosen, Bergfest mit Andrea Berg, Heimspiel mit Andreas Gabalier – in Schladming geben sich die Stars die Klinke in die Hand. Jetzt kommt auch noch Herbert Grönemeyer in die WM-Stadt: Der deutsche Kultsänger, der gerade sein neues Album „Tumult“ veröffentlicht hat, gastiert im Rahmen seiner Open-Air-Tournee am Tag nach seinem Wien-Gastspiel, also am 13. September 2019, in Schladming.