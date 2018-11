Kleine Zeitung +

Schladming Gabalier-Heimspiel für 2019 steht fest

Noch vor dem Skiopening am Samstag steht der nächste Konzert-Kracher für Schladming fest: Andreas Gabalier spielt auch 2019 wieder ein Heim-Open-Air in der WM-Stadt. Am 24. August ist es soweit.